Um homem de 51 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira (13), após ser esfaqueado em via pública de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). A vítima percorreu, ferida, mais de 100 metros pela rua Joaquim Ezidorio de Oliveira, no bairro Cidade Nova, para pedir ajuda, quando caiu. Testemunhas chegaram a bater no suspeito até a chegada dos policiais militares, consta do boletim de ocorrência.

Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar e do resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local por volta de 21h. A vítima, Odair José Francisco, chegou a ser socorrida até a Santa Casa de Pederneiras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde, em parada cardiorrespiratória. Também consta do histórico do BO que Odair sofreu perfurações na região torácica, o que ocasionou muito sangramento, além de outro corte menos profundo nas costas.

Um suspeito, de 49 anos, foi preso pela PM na rua Santa Rita de Cássia, no mesmo bairro. Os agentes de segurança o avistaram sendo agredido por populares que o apontavam como autor do homicídio. Ele prestou depoimento no Plantão Policial de Bauru, que funciona 24 horas, e permaneceu detido, ficando à disposição da Justiça.