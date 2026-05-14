Vereadores de Bauru, representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Ferroviários participaram nesta quarta-feira (13), em Brasília, de uma reunião na Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário (SNTF), do Ministério dos Transportes, para discutir os próximos passos da nova licitação da Malha Oeste, que passa pela cidade com grande impacto territorial, econômico e social. O encontro ocorreu em meio ao encerramento da atual concessão da ferrovia, operada pela Rumo, cujo contrato vence em junho deste ano, e reforçou a mobilização política da cidade pelo resgate do setor ferroviário regional.

A vereadora Estela Almagro (PT), que esteve em Brasília, propôs já no ano passado a retomada dos debates e incursões junto ao governo federal pela retomada da Malha Oeste, afirma que "a atual concessão da ferrovia vence em junho deste ano e a necessidade de uma nova licitação surge diante de uma série de entraves jurídicos e administrativos acumulados ao longo dos anos. De um lado, o Governo Federal cobra mais de 70 multas aplicadas à concessionária e ainda não quitadas. Do outro, a própria concessionária questiona mudanças contratuais relacionadas ao transporte de combustíveis desde o período da antiga Novoeste, antes da incorporação pela Rumo".

A Prefeitura de Bauru informa que acompanha desde o início o processo da nova concessão, participando de reuniões e audiências promovidas pelo Governo Federal e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Uma das audiências ocorreu em Bauru, no ano passado, quando foi defendida uma concessão capaz de gerar impactos econômicos positivos para a região.