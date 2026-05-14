A divulgação mais recente do IBGE, mostrando uma inflação mensal de 0,67%, reforça um cenário que já vinha sendo desenhado ao longo dos últimos meses: a persistência inflacionária no Brasil. Quando observamos o acumulado em 12 meses, a taxa se aproxima do patamar de 4,5%, justamente o limite da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Mais do que o número em si, é a composição dessa inflação que acende o alerta e complica o ambiente de política monetária.

Há indícios claros de que a inflação não está restrita a choques pontuais, mas apresenta características mais disseminadas, atingindo serviços, por exemplo. Esse tipo de inflação tende a ser mais resistente à desaceleração econômica e, portanto, exige uma ação mais firme da autoridade monetária. Em outras palavras, o Banco Central se vê diante de um cenário em que reduzir juros rapidamente pode significar o risco de reaquecer pressões inflacionárias que ainda não foram devidamente controladas.

Diante disso, cresce a probabilidade de manutenção de uma política monetária restritiva por um período mais prolongado. Mesmo que o ciclo de alta dos juros esteja próximo do fim ou já encerrado, a discussão migra para “quanto tempo” a taxa básica permanecerá elevada. E, nesse ponto, o recado dos dados recentes é claro: o espaço para afrouxamento rápido diminuiu.