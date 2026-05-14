Maio Amarelo: enxergue o outro, salve vidas
A campanha "Maio Amarelo" chega este ano a sua 13ª edição. Como sempre, voltada à mobilização internacional, visando chamar a atenção para os riscos da direção irresponsável. A partir do tema "no trânsito, enxergar o outro, é salvar vidas", a iniciativa convoca os motoristas dos cerca de 30 países participantes do movimento a conduzir seus veículos com a empatia renovada em relação aos demais motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas.
No Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), este "Maio Amarelo" chega em um momento particularmente oportuno. Ao longo deste mês, o DER-SP concluirá investimento de R$ 196 milhões, realizado com o objetivo de instalar mais de 640 equipamentos fiscalizadores de velocidade na malha viária sob gestão do Departamento, distribuídos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias pelo estado.
Com resultados baseados nas evidências estatísticas, a fiscalização planejada das rodovias, a partir da determinação de pontos críticos, levando em conta critérios técnicos e séries históricas, é comprovadamente eficiente. Funciona para reduzir o número de acidentes, assim como o índice de gravidade dos sinistros, e, no fim das contas, salva vidas, missão primordial da atual gestão, desde seu início, em janeiro de 2023.
A presença ostensiva da fiscalização tem ainda um efeito de médio e longo prazos ao contribuir para a educação no trânsito, reforçando nos motoristas a consciência da necessidade de respeitar as leis de trânsito e, como frisa a campanha, "enxergar os outros" para salvar vidas.
Com esse espírito, o DER-SP desenvolve, desde 2023, iniciativas em todas as regiões do estado com foco na educação dos jovens motociclistas. Até dezembro de 2025, a iniciativa tinha alcançado mais de 19 mil participantes, em atividades lúdicas que buscam conscientizar a partir de jogos e questionários educativos.
Neste mês de maio, o DER-SP também comemora o primeiro ano do programa do governo estadual "São Paulo Pra Toda Obra", o maior programa de investimentos da história viária do estado, com um total de recursos destinados de mais de R$ 30 bilhões, aí incluídos os investimentos nas rodovias sob gestão direta, de responsabilidade do DER-SP, mas também aqueles dirigidos às rodovias sob concessão, sob responsabilidade das concessionárias e Artesp.
No caso dos investimentos do DER-SP, o foco tem sido o de reforçar a segurança, com a recuperação dos pavimentos e da sinalização, modernização de pontes e viadutos e a pavimentação de estradas municipais, por meio de convênios firmados com as prefeituras.
No caso dos convênios com as prefeituras, para obras em estradas sob responsabilidade municipal, o DER-SP se orgulha de poder afirmar que todos os projetos de obras e serviços apresentados foram analisados, encampados após eventuais ajustes e foram executados ou estão em processo de execução.
Além de evitar acidentes, as estradas pavimentadas têm ainda um ponto que merece ser destacado. Aliado ao pavimento, são instalados sistemas de drenagem que possuem o efeito de conduzir de forma adequadas as águas das chuvas, reduzindo assim o risco de ocorrência de focos de erosão, beneficiando o meio ambiente nas áreas do entorno.
Iniciativas educativas e investimentos na infraestrutura viária, seja estadual, seja municipal, estão no centro das atenções e da atuação do DER-SP, onde os cuidados do "Maio Amarelo" perduram o ano inteiro.