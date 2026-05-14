A campanha "Maio Amarelo" chega este ano a sua 13ª edição. Como sempre, voltada à mobilização internacional, visando chamar a atenção para os riscos da direção irresponsável. A partir do tema "no trânsito, enxergar o outro, é salvar vidas", a iniciativa convoca os motoristas dos cerca de 30 países participantes do movimento a conduzir seus veículos com a empatia renovada em relação aos demais motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas.

No Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), este "Maio Amarelo" chega em um momento particularmente oportuno. Ao longo deste mês, o DER-SP concluirá investimento de R$ 196 milhões, realizado com o objetivo de instalar mais de 640 equipamentos fiscalizadores de velocidade na malha viária sob gestão do Departamento, distribuídos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias pelo estado.

Com resultados baseados nas evidências estatísticas, a fiscalização planejada das rodovias, a partir da determinação de pontos críticos, levando em conta critérios técnicos e séries históricas, é comprovadamente eficiente. Funciona para reduzir o número de acidentes, assim como o índice de gravidade dos sinistros, e, no fim das contas, salva vidas, missão primordial da atual gestão, desde seu início, em janeiro de 2023.