Pederneiras - Um adolescente de 15 anos apontado pela Polícia Militar (PM) como gerente de um ponto de venda de entorpecentes em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) foi apreendido em flagrante, na noite desta terça-feira (12), pelo Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), com cinco tijolos de maconha escondidos em sua residência.

De acordo com o registro policial, por volta das 20h40, a equipe em patrulhamento pelo bairro Cidade Nova visualizou três homens em atitude suspeita no cruzamento das ruas Santa Rita de Cássia e Joaquim Esidoro de Oliveira, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior de um estabelecimento comercial, mas foram acompanhados e detidos. Com dois deles, adolescentes, nada de ilegal foi encontrado. Com o terceiro, de 15 anos, havia R$ 515,00 em dinheiro.