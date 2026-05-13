Pederneiras - Um adolescente de 15 anos apontado pela Polícia Militar (PM) como gerente de um ponto de venda de entorpecentes em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) foi apreendido em flagrante, na noite desta terça-feira (12), pelo Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), com cinco tijolos de maconha escondidos em sua residência.
De acordo com o registro policial, por volta das 20h40, a equipe em patrulhamento pelo bairro Cidade Nova visualizou três homens em atitude suspeita no cruzamento das ruas Santa Rita de Cássia e Joaquim Esidoro de Oliveira, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior de um estabelecimento comercial, mas foram acompanhados e detidos. Com dois deles, adolescentes, nada de ilegal foi encontrado. Com o terceiro, de 15 anos, havia R$ 515,00 em dinheiro.
Indagado sobre a origem e valor exato do montante, segundo a PM, o adolescente, que seria conhecido nos meios policiais pela gerência do tráfico na região, demonstrou nervosismo e, após breve entrevista, acabou admitindo que o dinheiro era resultante da venda de drogas.
Ainda conforme a PM, ele também confessou que armazenava cinco tijolos de maconha em sua residência, no bairro Bosque dos Ipês, e levou os policiais até o endereço. O entorpecente, que estava sob o guarda-roupa, além de centenas de pinos plásticos vazios, foram apreendidos e o adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas.