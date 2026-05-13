Imagine você ter seu carro levado por criminosos após tê-lo estacionado em uma avenida movimentada de Bauru e encontrá-lo, no dia seguinte, depenado, com diversos itens faltando. Foi isso o que causou revolta em um munícipe de Bauru, de 27 anos, após ele ter o seu Renault Clio Sedan branco, ano 2003, furtado na noite desta terça-feira (12), na quadra 33 da avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao Cemitério do Redentor.

Segundo familiares do motorista, vítima do furto, que procuraram o JCNET, o carro foi encontrado na manhã desta quarta-feira (13), nas proximidades de um barracão situado no Ferradura Mirim. O vídeo de uma câmera de segurança mostra dois homens empurrando o carro.

Ainda de acordo com eles, foram levados do Renault Clio três rodas com seus respectivos pneus, a bateria, caixas de som e o rádio automotivo. O dono procurou a Polícia Civil e o caso será investigado.