Câmeras de segurança flagraram mais uma invasão residencial, desta vez em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru), onde um ladrão conhecido nos meios policiais, mas que está foragido no momento, se aproveitou de uma cerca elétrica quebrada e escalou o muro da casa para furtar objetos. O fato aconteceu em plena tarde, nesta segunda-feira (11). Conforme as imagens mostram, ele avalia o local alvo, não se importa com o videomonitoramento e invade a residência.

Ele é apontado por policiais militares como o autor do furto a uma casa lotérica situada na praça central de Pederneiras, na madrugada do último dia 3. De lá, ele levou aproximadamente R$ 200 em dinheiro. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.