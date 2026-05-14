Alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru aprovaram, em assembleia geral realizada nesta terça-feira (12), a entrada em greve de diversos cursos do câmpus. O movimento acompanha a mobilização em outras estaduais paulistas, como USP e Unicamp, e reivindica mais investimentos em permanência estudantil, contratação de docentes e redução da sobrecarga de servidores.

A greve começou a ser debatida no câmpus em 5 de maio e, desde então, as reuniões mobilizaram mais de 600 estudantes. Até o fechamento desta reportagem, a paralisação foi oficializada por alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC) e da Faculdade de Ciências (FC). Na Faculdade de Engenharia (FEB), as aulas seguem normalmente.

Até o momento, aderiram ao movimento os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Design, Física, Jornalismo, Matemática, Meteorologia, Pedagogia, Psicologia, Química, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Educação Física.