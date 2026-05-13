13 de maio de 2026
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CELEBRAÇÃO CATÓLICA

Tradicional Festa de Santa Rita começa nesta sexta em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

A Igreja Santa Rita de Cássia de Bauru inicia nesta sexta-feira (15) a 57ª Festa de Santa Rita, em comemoração ao dia da Santa, celebrado em 22 de maio. A tradicional quermesse será realizada nos dias 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de maio, a partir das 19h, na rua São Gonçalo, 3-54. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. A festa contará com música ao vivo, show de prêmios e barracas típicas de alimentação.

De acordo com o padre Marcos Pavan, pároco da igreja, “esse é um momento de oração, alegria da comunidade e confraternização. A festa começa uma semana antes do Dia de Santa Rita, celebrado em 22 de maio, quando teremos várias missas ao longo do dia. Convido a todos a participarem dessa festa já tradicional em nossa comunidade”, concluiu o pároco.

Programação das missas:
19/05, às 19h30 – Missa com o Bispo Dom Ricci 
20/05, às 19h30 – Missa com Padre Enedir 
21/05, às 19h30 – Missa com Padre Giuliano 
22/05 – Dia da Padroeira:
Missas às 6h30, 12h, 15h e 19h. 
A missa das 19h será presidida por Dom Rubens Sevilha, bispo diocesano de Bauru.

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