A cidade de Bauru passou a sediar um marco inédito para o setor elétrico latino-americano: o primeiro reator de transmissão de energia refrigerado e isolado com óleo vegetal da América Latina. Desenvolvido em parceria entre a ISA Energia Brasil e a Hitachi Energy, o equipamento representa um avanço tecnológico voltado à redução da pegada de carbono e à modernização da infraestrutura energética nacional. O novo reator foi instalado na subestação de Bauru, considerada estratégica para o sistema elétrico paulista. O equipamento substitui o tradicional óleo mineral derivado do petróleo por um óleo vegetal biodegradável, capaz de reduzir impactos ambientais e aumentar a segurança operacional do sistema.

Segundo o CEO da ISA Energia Brasil, Rui Chamma, a iniciativa faz parte da estratégia da companhia para antecipar as demandas da transição energética e preparar o país para um futuro de maior consumo de eletricidade. “Não haverá transição energética sem um sistema de transmissão confiável, moderno e preparado para as novas demandas. As decisões tomadas hoje vão definir como será o setor elétrico nos próximos 30 anos”, afirmou.

A subestação de Bauru foi escolhida por sua relevância dentro da malha energética paulista. A unidade integra o corredor de transmissão responsável por conectar a geração de energia do oeste do estado ( incluindo usinas hidrelétricas e solares) aos principais centros consumidores da capital, litoral e região de Sorocaba. De acordo com a ISA, a modernização da subestação envolve investimentos em digitalização, substituição de sistemas de proteção, implantação de fibras ópticas, automação e renovação de equipamentos de alta tensão. Dos 53 equipamentos que serão modernizados no setor de 440 KV, 11 são reatores, sendo quatro deles com tecnologia a óleo vegetal.