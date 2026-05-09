A entidade máxima que rege as corridas de rua no Brasil, sejam elas de nível profissional ou amador, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), fez uma atualização em seu regulamento, na Norma 7, sobre a identificação de sexo biológico, para que existam apenas duas categorias competitivas, ou seja, as que disputam pódios: os nascidos homens e os nascidos mulheres. Não alteraram, porém, as categorias para pessoas com deficiência (PCD). A participação recreativa, ou seja, por lazer, com direito apenas à medalha de participação, permite que atletas trans corram entre as mulheres normalmente, segundo a CBAT. A medida gera polêmica entre a comunidade LGBTQIAPN+, que representa a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero, e considera a decisão um retrocesso.

Até então, o Comitê Olímpico Internacional (COI) deixava os critérios de elegibilidade por gênero sob responsabilidade das federações internacionais. A CBAT, agora, deixou a regra mais específica, sem margem para interpretações. O COI, no entanto, já proibia atletas trans de disputarem a categoria feminina nas Olimpíadas. Veja a Norma 7 abaixo:

A norma 7 da CBAT trata do reconhecimento e da homologação de corridas de rua e ultramaratonas. A CBAt emite, anualmente, uma permissão para provas que seguem regras da World Athletics, diretrizes da International Association of Ultrarunners e normas da própria confederação. Essas regras tratam de aspectos técnicos, organizacionais e esportivos das provas. Não há definição específica sobre a participação de atletas trans. Federações estaduais também podem emitir permissões, com regras próprias —desde que sigam as normas da CBAt. A Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo informou ainda que está alinhada às