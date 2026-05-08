Equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) prendeu em Bauru, nesta quinta-feira (7), dois procurados pela Justiça, um deles pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo o registro policial, a primeira prisão ocorreu por volta das 11h, na avenida Rodrigues Alves, no Centro, quando um homem demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura em patrulhamento.

Ele foi abordado e, na consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou que ele tinha dois mandados de prisão em aberto por furto. Conduzido ao plantão policial, o homem permaneceu à disposição da Justiça.