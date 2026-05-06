A Câmara Municipal de Bauru realizou, na manhã desta quarta-feira (6), uma reunião pública para debater o projeto de lei (PL) do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) que propõe novas regras para a instalação e funcionamento de postos de combustíveis no município. A proposta prevê a revogação da Lei Municipal nº 4.320/1998, considerada defasada.

O encontro foi presidido por Arnaldinho e contou com a participação do vereador Sandro Bussola (MDB), além de representantes da Prefeitura e do setor de combustíveis. Entre os presentes estavam o chefe de gabinete da prefeita Suéllen Rosim (PSD), Leonardo Marcari; as secretárias municipais Rafaela Foganholi, da Aprovação de Projetos, e Pérola Zanotto, da Infraestrutura; o procurador-geral do município Jader Speranza; e o presidente da Associação de Revendedores de Combustíveis de Bauru e Região, Edivaldo Abílio Tuschi.

Durante a discussão, a secretária Rafaela Foganholi pediu ajustes no texto do projeto, especialmente em relação às exigências de segurança e fiscalização. Um dos pontos questionados foi a obrigatoriedade de apresentação da Licença Prévia da Cetesb e do AVCB do Corpo de Bombeiros já na fase de aprovação do projeto legal dos postos. Segundo ela, esses documentos já são exigidos posteriormente para a emissão da licença de operação.