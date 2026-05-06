Agudos - No último fim de semana, a 4.ª edição do Encontro da Família Moraes Pessoa reuniu mais de 200 pessoas no Seminário Santo Antônio de Agudos (13 quilômetros de Bauru). Durante três dias, os membros da família de origem mineira, que estabeleceu-se em São Luiz do Guaricanga, Distrito de Presidente Alves, e espalhou-se por outras regiões, puderam participar de atividades culturais e esportivas e celebrar a união marcada pelos laços de sangue.

O encontro começou na sexta-feira (1) e seguiu até domingo (3), reunindo 204 pessoas dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Paraná. A abertura foi com palestra da história da família ministrada por Anelise de Almeida, que pesquisa o tema há 14 anos, construiu a árvore genealógica com ajuda de site especializado e descobriu que o tataravô era filho de uma escrava com o dono da fazenda onde ela vivia.

A programação, segundo ela, também incluiu momento de cultura com apresentação do órgão de tubos na Igreja do Seminário; vôlei adaptado; show da família, com o lançamento do livro de contos dos membros da Moraes Pessoa; e celebração de um culto evangélico com a presença do presidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Sérgio Gini.