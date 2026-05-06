Na manhã desta quarta-feira (6), um caminhão carregado com duas caçambas de entulho bateu em um carro e derrubou um poste na avenida Rizick Eid Gebara, no bairro Isaura Pitta Garms, em Bauru.
De acordo com o motorista do caminhão, ele seguia pela avenida no sentido Mary Dota–Isaura Pitta Garms quando o veículo começou a descer de ré, atingindo um Fiat Siena que trafegava logo atrás. Para evitar atingir outros veículos, ele “jogou” o caminhão para a calçada da pista contrária, atingindo um poste, que teve a base destruída. Apesar da batida, não houve feridos.
A pista no sentido Isaura Pitta Garms–Mary Dota está interditada pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) até que a CPFL substitua o poste. A fiação elétrica não foi danificada, apenas a de telefonia. O trânsito está funcionando no sistema pare e siga, e os motoristas devem ficar atentos ao trafegar pelo trecho.