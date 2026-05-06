A redução da jornada semanal de trabalho que está sendo amplamente discutida no Brasil deixou de ser um debate periférico para se integrar a um movimento estrutural que se observa em diversas economias do mundo. A experiência internacional mostra que sociedades produtivas e tecnologicamente avançadas têm reduzido o tempo de trabalho à medida que a automação desloca a necessidade de horas humanas para gerar a mesma produção. Essa tendência não é fruto de voluntarismo ideológico, mas de uma transformação concreta da base tecnológica que torna possível reorganizar o tempo social sem comprometer a viabilidade econômica.
No Brasil, contudo, o debate tem sido marcado por alarmismo e por uma retórica apocalíptica que não encontra respaldo nas estimativas econômicas disponíveis. A discussão costuma ser conduzida de maneira fragmentada, pouco conectada à estrutura produtiva nacional.
De um lado, entidades empresariais como FecomercioSP, CNI e CNC alertam que setores intensivos em mão de obra — varejo, alimentação, limpeza, vigilância, hotelaria, teleatendimento, saúde e educação privada — enfrentariam elevação significativa de custos. De outro, sindicatos e setores do governo insistem que maior produtividade e reorganização do trabalho compensariam eventuais pressões. O problema é que ambos os lados tendem a formular argumentos genéricos, sem distinguir adequadamente o peso da mão de obra nas diversas cadeias produtivas.
A análise setorial agregada, apresentada na tabela abaixo, permite esclarecer melhor a questão. Os números mostram que a redução da jornada para 36 horas gera impactos médios moderados no preço final da produção: entre 2% e 3% na agricultura, extração mineral, indústria, utilities, construção e comércio. E como esperado, os setores de serviços seriam os mais afetados com aumento de 4,2% em serviços em geral e 5,3% nos serviços financeiros. Já a redução para 40 horas — cenário mais debatido e politicamente mais provável — apresenta efeitos ainda menores, aproximadamente a metade. Nada nesses resultados sugere risco sistêmico ou aumento desenfreado de preços. Basta lembrar que impacto muito mais significativo virá da reforma tributária em andamento.
Essas estimativas incorporam dois ajustes fundamentais: a taxa de formalidade de cada setor e a propagação intersetorial capturada pela matriz insumo-produto. Setores com maior informalidade sofrem impacto proporcionalmente menor, pois no curto prazo apenas o segmento formal arca com o aumento do custo-hora do trabalho. A matriz insumo-produto, por sua vez, propaga o choque ao longo das cadeias produtivas, gerando estimativas mais realistas e compatíveis com a estrutura produtiva brasileira.
É evidente que setores intensivos em trabalho estão mais expostos que outras atividades Serviços de alimentação, comércio varejista e vigilância privada aparecem, de fato, entre os grupos mais sensíveis. Mas mesmo nesses casos o impacto estimado não ultrapassa alguns pontos percentuais e pode ser absorvido por reorganização de turnos, ganhos de eficiência incremental e reequilíbrio de margens. O efeito é real, mas não parece disruptivo.
Esses números desmontam a narrativa de que a redução da jornada provocaria uma onda inflacionária incontrolável ou um colapso de competitividade. O choque existe, mas é absorvível e previsível. Ele acompanha o padrão mundial, onde economias maduras convivem com jornadas mais curtas sem prejudicar produtividade ou crescimento. Ademais, grande parte dos assalariados no Brasil já trabalham jornadas reduzidas por força de acordos coletivos. Nesse sentido, o mais significativo neste debate é a importância e a prevalência do negociado sobre o legislado. Não obstante, é forçoso reconhecer que a transição pode ser planejada, monitorada e calibrada, em vez de tratada como uma ruptura catastrófica.