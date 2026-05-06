A redução da jornada semanal de trabalho que está sendo amplamente discutida no Brasil deixou de ser um debate periférico para se integrar a um movimento estrutural que se observa em diversas economias do mundo. A experiência internacional mostra que sociedades produtivas e tecnologicamente avançadas têm reduzido o tempo de trabalho à medida que a automação desloca a necessidade de horas humanas para gerar a mesma produção. Essa tendência não é fruto de voluntarismo ideológico, mas de uma transformação concreta da base tecnológica que torna possível reorganizar o tempo social sem comprometer a viabilidade econômica.

No Brasil, contudo, o debate tem sido marcado por alarmismo e por uma retórica apocalíptica que não encontra respaldo nas estimativas econômicas disponíveis. A discussão costuma ser conduzida de maneira fragmentada, pouco conectada à estrutura produtiva nacional.

De um lado, entidades empresariais como FecomercioSP, CNI e CNC alertam que setores intensivos em mão de obra — varejo, alimentação, limpeza, vigilância, hotelaria, teleatendimento, saúde e educação privada — enfrentariam elevação significativa de custos. De outro, sindicatos e setores do governo insistem que maior produtividade e reorganização do trabalho compensariam eventuais pressões. O problema é que ambos os lados tendem a formular argumentos genéricos, sem distinguir adequadamente o peso da mão de obra nas diversas cadeias produtivas.