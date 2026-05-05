É urgente que a ONU, os Estados Unidos, o Irã, Israel e os demais países afetados pelo conflito busquem uma solução diplomática para garantir a livre passagem pelo Estreito de Ormuz. A região é uma das rotas mais estratégicas do comércio internacional de petróleo e qualquer interrupção prolongada pode provocar alta nos preços, desabastecimento e graves impactos na economia mundial.

A tensão no Golfo Pérsico aumenta a preocupação de governos e mercados. O bloqueio ou a restrição da passagem de navios petroleiros pelo estreito compromete o abastecimento global e coloca em risco países que dependem diretamente da importação de energia. Por isso, a questão não pode ser tratada apenas como um conflito regional. Trata-se de um problema internacional, com reflexos econômicos, diplomáticos e sociais.

O governo norte-americano anunciou uma operação para restabelecer o tráfego de embarcações comerciais na região, com apoio militar para escoltar navios e garantir a circulação no canal. A medida, porém, amplia a tensão com o Irã, que considera a presença militar estrangeira uma ameaça à sua soberania e ao cessar-fogo. Qualquer erro de cálculo pode reacender o conflito e produzir consequências ainda mais graves.