Esta época do ano, onde o outono se transforma e vai nos apresentando o inverno, se faz especial, pois me traz muitos sentimentos que remetem ao dulçor dos nossos avós. Nas manhas mais frias, fecho os olhos e quase consigo escutar “leve a blusa, vai esfriar” ; “não saia do banho com o corpo quente, cabelos molhados e pés no chão”. Segundo nossos avós isso nos causaria resfriado e gripe.

O resfriado costuma ser uma condição clínica mais leve, branda autolimitada que pode durar de 3 a 7 dias e tem como cauda mais comum o rinovírus e seu principal sintoma é corpo ruim, sem febre ou febre baixa a coriza, nariz escorrendo e espirros.

A gripe é uma infecção respiratória mais intensa e contagiosa causada pelo vírus Influenza, seus sintomas são mais intensos como dores pelo corpo, febre alta, tosse, dores de garganta seus sintomas podem durar de 5 a 7 dias, variando a intensidade e tempo a depender de cada pessoa.