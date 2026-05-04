Esta época do ano, onde o outono se transforma e vai nos apresentando o inverno, se faz especial, pois me traz muitos sentimentos que remetem ao dulçor dos nossos avós. Nas manhas mais frias, fecho os olhos e quase consigo escutar “leve a blusa, vai esfriar” ; “não saia do banho com o corpo quente, cabelos molhados e pés no chão”. Segundo nossos avós isso nos causaria resfriado e gripe.
O resfriado costuma ser uma condição clínica mais leve, branda autolimitada que pode durar de 3 a 7 dias e tem como cauda mais comum o rinovírus e seu principal sintoma é corpo ruim, sem febre ou febre baixa a coriza, nariz escorrendo e espirros.
A gripe é uma infecção respiratória mais intensa e contagiosa causada pelo vírus Influenza, seus sintomas são mais intensos como dores pelo corpo, febre alta, tosse, dores de garganta seus sintomas podem durar de 5 a 7 dias, variando a intensidade e tempo a depender de cada pessoa.
Em ambas as condições é importante a hidratação, uso de medicamentos que tratem aliviem os sintomas e o repouso.
A transmissão dos vírus da gripe ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). Deve-se adotar cuidados simples para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto e não compartilhar objetos de uso pessoal.
A vacinação contra o vírus da influenza é anual e gratuita no SUS (cepas H1N1, H3N2 e tipo B) e está disponível nas clínicas particulares. A vacinação tem o objetivo de reduzir a gravidade dos casos e evitar as complicações e motes decorrentes desta doença. Tem sua indicação em bebês acima de 6 meses, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas.
E a lembrança de ser cuidado com um bom chá de erva doce ou hortelã e uma sopinha feita com carinho que curava os sintomas e principalmente aquecia o coração e hoje a aquece a memória.
Qualquer dúvida, procure o médico especialista. Cuide bem da sua saúde!