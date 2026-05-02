Buracos na rua
A Prefeitura de Bauru contratou, por meio licitação, a empresa bauruense Nova Norte Construções e Serviços Ltda para realizar o nivelamento de mil tampas de poço de visita (PV) espalhados pelas ruas da cidade. O valor total do serviço, que tem prazo de execução de um ano, foi de R$ 369 mil. Com o recape das ruas, os poços de visita acabam ficando abaixo do nível da via, o que ocasiona "um buraco", situação que acaba provando risco de queda de motociclistas e solavancos nos carros que acabam passando por ele.
Exonerações
As edições do Diário Oficial do Município dos últimos dias trouxeram diversas exonerações de servidores, tanto de carreira, quanto comissionados que estavam em função de confiança. As demissões chamaram a atenção e se devem por conta do novo organograma da Prefeitura, que exige que os cargos sejam preenchidos por pessoas com nível superior.
pré-candidaturas
O processo pré-eleitoral em Bauru não teve grandes movimentações na semana, pelo menos até onde a coluna apurou. Mas o médico Dr. Raul foi às redes sociais para confirmar sua pré-candidatura a deputado federal pelo Cidadania. "Sou médico, fui vereador, cuido das pessoas e sigo com o mesmo propósito: fazer mais pela nossa cidade, com responsabilidade e respeito", escreveu Raul.
Sessão morna?
Nesta segunda-feira (4/5), a partir das 13h, a Câmara Municipal de Bauru realizará a 14ª Sessão Ordinária de 2026. Os vereadores se reúnem, a partir das 13h para apreciar 17 matérias. Porém, pelo que se vê na pauta, deverá ser mais uma sessão sem polêmicas, uma vez que os processos, a princípio, não parecem demandar grandes questionamentos.
Segunda discussão
Voltam ao plenário cinco projetos de lei aprovados na última semana. Quatro deles são de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD) e tratam de repasses de recursos públicos federais, oriundos de emendas parlamentares, a entidades do terceiro setor que atuam na área de assistência social. Cada uma das organizações deve receber o valor de R$ 100 mil.
Obituário público
O vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Casa de Leis, é o autor do Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) publicar diariamente em seu site a nota de falecimento dos velados nos velórios municipais.