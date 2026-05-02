A Prefeitura de Bauru contratou, por meio licitação, a empresa bauruense Nova Norte Construções e Serviços Ltda para realizar o nivelamento de mil tampas de poço de visita (PV) espalhados pelas ruas da cidade. O valor total do serviço, que tem prazo de execução de um ano, foi de R$ 369 mil. Com o recape das ruas, os poços de visita acabam ficando abaixo do nível da via, o que ocasiona "um buraco", situação que acaba provando risco de queda de motociclistas e solavancos nos carros que acabam passando por ele.

As edições do Diário Oficial do Município dos últimos dias trouxeram diversas exonerações de servidores, tanto de carreira, quanto comissionados que estavam em função de confiança. As demissões chamaram a atenção e se devem por conta do novo organograma da Prefeitura, que exige que os cargos sejam preenchidos por pessoas com nível superior.

pré-candidaturas

O processo pré-eleitoral em Bauru não teve grandes movimentações na semana, pelo menos até onde a coluna apurou. Mas o médico Dr. Raul foi às redes sociais para confirmar sua pré-candidatura a deputado federal pelo Cidadania. "Sou médico, fui vereador, cuido das pessoas e sigo com o mesmo propósito: fazer mais pela nossa cidade, com responsabilidade e respeito", escreveu Raul.