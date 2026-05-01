01 de maio de 2026
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PARQUE PAULISTA

Bauru: ladrão furta câmera de monitoramento de restaurante; VÍDEO


| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução de vídeo
Outra câmera do circuito de monitoramento registra o momento do furto
Outra câmera do circuito de monitoramento registra o momento do furto

Um homem foi flagrado pelo circuito de monitoramento ao furtar uma das câmeras de um restaurante, localizado no Parque Paulista, em Bauru, por volta das 6h da manhã do feriado desta sexta-feira (1). O objeto levado ficava preso à parede, do lado de fora do estabelecimento.

As imagens de outra câmera de segurança mostram quando o ladrão escala o portão para arrancar a câmera da parede. O proprietário do estabelecimento comercial registrou o furto na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru algumas horas após o crime.

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