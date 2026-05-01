Um homem foi flagrado pelo circuito de monitoramento ao furtar uma das câmeras de um restaurante, localizado no Parque Paulista, em Bauru, por volta das 6h da manhã do feriado desta sexta-feira (1). O objeto levado ficava preso à parede, do lado de fora do estabelecimento.

As imagens de outra câmera de segurança mostram quando o ladrão escala o portão para arrancar a câmera da parede. O proprietário do estabelecimento comercial registrou o furto na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru algumas horas após o crime.