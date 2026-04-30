Reginópolis - No dia 21 de junho, das 8h às 17h, as eleitoras e eleitores de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) voltarão às urnas para a escolha da nova prefeita ou prefeito e nova vice-prefeita ou vice-prefeito, que ocuparão a cadeira do Executivo até o final de 2028. Estarão aptas a votar as pessoas constantes do cadastro eleitoral em situação regular, e com domicílio eleitoral no município até 21 de janeiro deste ano.

O calendário dessa eleição, chamada eleição suplementar, foi aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na sessão plenária desta quinta-feira (30), por meio da resolução TRE-SP nº 684/2026. A eleição está sob a responsabilidade da 95.ª Zona Eleitoral (ZE) de Pirajuí e será realizada em dois locais de votação, com 14 seções eleitorais. O eleitorado apto a votar é de mais de 4.600 pessoas.

Convenções, registro e propaganda

As convenções para a escolha das candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vice e a formação de coligações serão realizadas de 14 a 19 de maio. Após a escolha, partidos políticos, federações de partidos e coligações solicitarão ao juízo eleitoral o registro das candidaturas até as 19h do dia 22 de maio de 2026, com envio dos documentos pela Internet, por meio de sistema próprio da Justiça Eleitoral (CANDex).