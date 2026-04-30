Os cinemas de Bauru recebem estreias de peso nesta semana. Para os fãs de esporte, o destaque é 'Zico: O Samurai de Quintino', obra que narra a trajetória do ídolo do Flamengo e sua consolidada carreira internacional. No gênero de suspense e ficção, chega às telas 'Exit 8', produção de Genki Kawamura baseada no jogo indie japonês. A programação segue ainda com a aguardada sequência de 'O Diabo Veste Prada 2' e a cinebiografia do Rei do Pop, 'Michael'.
01 de maio de 2026
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