Motoristas que circulam pela região central de Bauru devem redobrar a atenção. O cruzamento das ruas Antônio Alves e Capitão Gomes Duarte estará interditado nesta quinta-feira (30) devido a obras do DAE, com mudanças no tráfego previstas ao longo do dia.

De acordo com a Diretoria de Sistema Viário e Transportes da EMDURB, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), o bloqueio no cruzamento ocorre para a execução de serviços do Departamento de Água e Esgoto (DAE), com previsão de liberação às 17h. Durante esse período, a rua Capitão Gomes Duarte permanece fechada também na altura da rua Gustavo Maciel.

Após a conclusão dessa etapa, uma nova intervenção terá início no quarteirão 23 da rua Antônio Alves. O trecho será interditado para obras de reconstrução e nivelamento da canaleta de drenagem. Com isso, o fluxo de veículos será desviado para a rua Capitão Gomes Duarte, que já estará liberada.