Seis bauruenses participaram, com destaque para excelentes tempos, nos dois últimos finais de semana, de tradicionalíssimas maratonas de alto nível que integram o circuito da World Marathon Majors. Todos fazem parte da Iron Coach. Gustavo Retz e Luciano Bessi disputaram, no dia 20 de abril, a 130.ª edição da maratona mais longeva do mundo, a de Boston, nos EUA, enquanto Ricardo Savi, Fábio Simões e o casal Casseano e Alessandra Ortega percorreram os 42.195 metros da Maratona de Londres, capital da Inglaterra, no dia 26 de abril.

Com tempos sub-3 horas e com temperaturas que oscilaram entre 3 e 5 graus em Boston, Gustavo Retz fechou o percurso em 2h52m54s e Luciano Bessi atravessou a linha de chegada com 2h53m37s. Já na Europa, Ricardo Savi fez a sua maratona em 3h25m17s; Fábio Simões teve o tempo de 3h02m09s; Casseano Ortega, 3h49m34s; e Alessandra Ortega, 3h53m45s.

A Maratona de Boston, que reuniu em 2026 aproximadamente 35 mil corredores, é a prova desta distância mais antiga do mundo, organizada desde 1897, e uma das prestigiadas Six Majors. Conhecida pelo percurso exigente, para participar desta prova é obrigatório conseguir índice de tempos de qualificação rigorosos. O queniano John Korir foi bicampeão e fez o tempo de 2h01min52s. No feminino, a bicampeã foi a queniana Sharon Lokedi, com 2h18min51s.