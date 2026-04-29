O Governo do Estado de São Paulo abriu consulta pública para a fase 1 do programa Universaliza, iniciativa que busca ampliar e qualificar os serviços de saneamento básico em municípios paulistas, com foco na universalização do acesso à água e esgoto até 2033 (metas do Novo Marco Legal do Saneamento) e no fortalecimento da segurança hídrica até 2060. O projeto envolve investimentos estimados em cerca de R$ 100 bilhões ao longo das próximas décadas, incluindo obras, operação e manutenção dos sistemas.

Bauru não está nesta primeira fase. De acordo com a Prefeitura de Bauru, “o município não está nesta fase do programa, mas segue em tratativas com o Governo do Estado para uma próxima etapa. A cidade já realiza investimentos em saneamento, como a ETE Vargem Limpa, além de ações para reforçar o abastecimento de água”, informou o governo Suéllen por meio de nota.

Nove cidades da região aderiram ao Universaliza: Mineiros do Tietê, Pirajuí, Reginópolis, Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã e Sabino. Durante apresentação do programa, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende Andrade Ávila, destacou que o Universaliza vai além da expansão dos serviços tradicionais. Segundo ela, a proposta incorpora também ações estruturantes voltadas à resiliência climática, drenagem urbana e gestão integrada dos recursos hídricos.