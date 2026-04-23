23 de abril de 2026
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CINEMA

Confira os filmes em cartaz nesta semana em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Chega às telas nesta semana a continuação de um grande clássico, O Diabo Veste Prada 2, de David Frankel; a programação conta ainda com uma boa comédia nacional
Chega às telas nesta semana a continuação de um grande clássico, O Diabo Veste Prada 2, de David Frankel; a programação conta ainda com uma boa comédia nacional

Nesta semana, as telonas recebem a aguardada sequência de 'O Diabo Veste Prada 2', que traz de volta Meryl Streep e Anne Hathaway, além da comédia nacional 'Um Pai em Apuros', estrelada por Dani Calabresa e Rafael Infante.

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