Nesta semana, as telonas recebem a aguardada sequência de 'O Diabo Veste Prada 2', que traz de volta Meryl Streep e Anne Hathaway, além da comédia nacional 'Um Pai em Apuros', estrelada por Dani Calabresa e Rafael Infante.

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