A Comunidade Evangélica Restaurar celebrou 17 anos com quatro dias de festa, iniciando na quinta-feira (16) e seguiu até domingo (19) em sua sede na Praça Machado de Melo, em Bauru. O evento comemorou a trajetória da igreja que, desde 2009, transformou reuniões domiciliares em uma instituição consolidada e em plena expansão.

Com pregações de nomes como os pastores Eliseu Rodrigues e Diego Menin, a programação uniu fiéis e congregações globais em momentos de louvor e comunhão. As igrejas no Brasil e também as congregações ao redor do mundo se uniram, concentrando suas atividades nesses dias especiais.

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