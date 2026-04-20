A inauguração da nova sede do Instituto Markinho Souza em Bauru foi um grande sucesso na última sexta-feira (17/4). O evento reuniu autoridades e a comunidade para celebrar o novo espaço dedicado a projetos de inclusão social, meio ambiente, cultura e saúde, consolidando o instituto como um importante polo de cidadania na cidade.

O destaque foi a entrega do “QG dos Motocas”, ponto de apoio que oferece dignidade aos entregadores de aplicativos com banheiros e área de descanso. Viabilizado integralmente por parcerias com a iniciativa privada, o Instituto inicia esta nova fase sem o uso de recursos públicos, focando em ampliar o bem-estar da população bauruense.

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