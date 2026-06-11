Agudos - Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil de Agudos (13 quilômetros de Bauru), na tarde desta quinta-feira (11), após ameaçar, perseguir e agredir a sua ex-namorada, além de debochar da polícia enviando foto de visualização única de uma arma de fogo para o WhatsApp funcional da unidade policial.

De acordo com o registro policial, o suspeito é investigado pela Delegacia de Agudos pelos crimes de ameaça, lesão corporal e perseguição contra sua ex-companheira.

Intimado para prestar depoimento, ele teria reiterado as ameaças de morte à vítima para policiais civis e enviado foto de uma arma para o WhatsApp funcional da unidade.