Agudos - Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil de Agudos (13 quilômetros de Bauru), na tarde desta quinta-feira (11), após ameaçar, perseguir e agredir a sua ex-namorada, além de debochar da polícia enviando foto de visualização única de uma arma de fogo para o WhatsApp funcional da unidade policial.
De acordo com o registro policial, o suspeito é investigado pela Delegacia de Agudos pelos crimes de ameaça, lesão corporal e perseguição contra sua ex-companheira.
Intimado para prestar depoimento, ele teria reiterado as ameaças de morte à vítima para policiais civis e enviado foto de uma arma para o WhatsApp funcional da unidade.
A ação, conforme a polícia, demonstrou "nítido desprezo e deboche à atuação dos órgãos de persecução penal" e teve como resposta imediata pedido de prisão preventiva.
Diante do risco à ex-namorada, e com base nos elementos reunidos pela investigação e imagem da arma, a Justiça acatou a solicitação do delegado Vinícius Silva Capelosa.
O mandado foi cumprido no final da tarde, por policiais civis de Agudos, em Borebi, na residência da mãe do investigado. Ele alegou ter obtido as fotos da arma na Internet e, após o registro do boletim de ocorrência (BO) de captura de procurado, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.