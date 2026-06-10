Lençóis Paulista - Um homem de 38 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta semana, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após telefonar para o 190 reclamando da convivência com a companheira e pedindo para ir para a cadeia.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu na manhã de segunda-feira (8), quando o homem entrou em contato por telefone com a PM, após desentender-se com a mulher, e revelou que era procurado pela Justiça e que desejava ser preso.

Policiais militares foram até o endereço informado por ele, no Centro, e cumpriram o mandado de prisão civil, expedido por conta do não pagamento de pensão alimentícia. O homem foi apresentado na delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.