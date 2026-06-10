11 de junho de 2026
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FORAGIDO

Homem briga com a mulher, pede para ser preso e até ronca na cela

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
O homem de 38 anos foi apresentado na Delegacia de Lençóis Paulista e ficou à disposição da Justiça
O homem de 38 anos foi apresentado na Delegacia de Lençóis Paulista e ficou à disposição da Justiça

Lençóis Paulista - Um homem de 38 anos, foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta semana, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após telefonar para o 190 reclamando da convivência com a companheira e pedindo para ir para a cadeia.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu na manhã de segunda-feira (8), quando o homem entrou em contato por telefone com a PM, após desentender-se com a mulher, e revelou que era procurado pela Justiça e que desejava ser preso.

Policiais militares foram até o endereço informado por ele, no Centro, e cumpriram o mandado de prisão civil, expedido por conta do não pagamento de pensão alimentícia. O homem foi apresentado na delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

Durante o período em que permaneceu na unidade aguardando transferência para o sistema prisional, conforme apurado pela reportagem, o homem dormiu profundamente na cela, e até roncou. Alertado por agentes para que maneirasse no barulho, por estar atrapalhando o trabalho na delegacia, disse que não dormia tão tranquilo há anos.

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