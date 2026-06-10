Não bastasse a onda de furtos em escolas e outros prédios públicos, a gestão municipal de Bauru procura quem furtou um caminhão Volvo seminovo do pátio da Regional do Parque São Geraldo, na última quinta-feira, feriado (4/6). Avaliado em cerca de R$ 600 mil, o caminhão com carroceria foi retirado da àrea interna da Regional da Prefeitura. Os ladrões saíram dirigindo (vídeo) e a informação em curso é que acionaram o veículo com a chave. O furto foi registrado às 6h40 da manhã.

A vigilância encerra o turno às 6h. Os indícios são de que o furto foi planejado e quem atuou soube da rotina e teve acesso à chave de ignição do veículo. Não há informação sobre arrombamento.

Imagens já sob apuração das Polícias mostram o caminhão deixando o pátio em direção a saída para Iacanga, mas com acesso à rodovia Rondon. Chama atenção para apuração a presença de um veículo Renegade marrom na hora da saída do caminhão, na rua. Câmeras do sistema Muralha Paulista poderão ajudar na busca do destino do furto. A administração estaria adotando troca de cadeados e mudanças no protocolo de guarda da frota e das chaves, em razão do fato