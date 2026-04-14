Três pessoas ficaram feridas, no início da noite desta terça-feira (14), em dois acidentes ocorridos quase no mesmo horário, e no mesmo trecho, na avenida Nações Unidas, em Bauru, nas imediações do viaduto da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Na primeira ocorrência, um carro colidiu na traseira de uma motocicleta que trafegava no sentido Centro-Geisel. O condutor e a passageira sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Central (PSC).

Logo depois, um homem foi atropelado quando tentava cruzar a avenida para embarcar em um coletivo. Ele também sofreu ferimentos e foi levado consciente ao PSC para atendimento. O veículo envolvido não foi identificado.