14 de abril de 2026
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Dois acidentes deixam três feridos na Nações Unidas, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Carro atingiu a traseira de uma moto e o condutor e a passageira sofreram ferimentos leves
Carro atingiu a traseira de uma moto e o condutor e a passageira sofreram ferimentos leves

Três pessoas ficaram feridas, no início da noite desta terça-feira (14), em dois acidentes ocorridos quase no mesmo horário, e no mesmo trecho, na avenida Nações Unidas, em Bauru, nas imediações do viaduto da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Na primeira ocorrência, um carro colidiu na traseira de uma motocicleta que trafegava no sentido Centro-Geisel. O condutor e a passageira sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Central (PSC).

Logo depois, um homem foi atropelado quando tentava cruzar a avenida para embarcar em um coletivo. Ele também sofreu ferimentos e foi levado consciente ao PSC para atendimento. O veículo envolvido não foi identificado.

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