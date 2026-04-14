A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), deu sequência ao Torneio Início da 23ª Copa Big Boys de Futebol, com a realização das partidas da categoria sub-13 neste sábado (11), nos estádios Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, e Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista. Neste ano, antes do começo da competição, os times participam de uma prévia, que é o Torneio Início, com um dia para cada categoria.
No sub-13, o Chute Mais foi o campeão, e o C.T. Arena Tóquio foi o vice-campeão. O evento contou com a participação recorde de 21 agremiações inscritas na competição, que foram o C.A. Boca Juniors, P.M. Arealva, P.M. Pederneiras, Ressaca F.C., Chute Mais, C.F. Brothers Agudos, Jardim Helena, Bauru Tênis Clube (BTC), Projeto 23 F.C., América FC/Belletti, E.F. Footfill, Talentos 10 de Ouro, C.T. Arena Tóquio, Foguinho Sports, Arena Brasil, P.M. Iacanga, Jovens Talentos Sport, Talentos 10 E.C., Jardim Ivone, A.E. Toque de Bola e Estrela do Futuro.
O Torneio Início começou no dia 4 de abril, com a categoria sub-11, e segue no dia 18 de abril com a categoria sub-15 e no dia 25 de abril com a categoria sub-17. A Copa Big Boys terá a abertura oficial no dia 9 de maio, e a primeira rodada no dia 16 de maio, com previsão de realização das finais até outubro.