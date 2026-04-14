O Bauru Tênis Clube definiu seus campeões no Torneio de Duplas Centenárias de Tênis neste domingo (12). Foram 45 duplas em quadra, distribuídas em quatro categorias, que proporcionaram jogos equilibrados e boa presença de público nas arquibancadas deste último final de semana. A competição conta com apoio de mídia do JC/JCNET e da 96FM.

Foram campeões da categoria masculina A André Cury e Rodrigo D’Alessandro. Os vice-campeões foram Ismael Jr. e Beto Zimiani. Cury e D’Alessandro venceram por 6/4 e 6/1.

Sagraram-se campeões da categoria masculina B Antônio Durigan e Ezequiel Fernandes. Os vice-campeões foram André Soares e Paulo Oliveira. A vitória foi por 6/2 e 6/1.