A equipe de Presidente Prudente conquistou, nas piscinas do Bauru Tênis Clube, neste sábado (11), o título da primeira etapa da Copa do Brasil Master de Biribol. A competição, destinada a atletas com 50 anos ou mais, é organizada pela Biribol Brazil e pela Federação Paulista de Biribol. O time prudentino, formado por Marco Túlio, Luciano Negão, Max, Capita, Mineiro, Gerson e Paulão, venceu na final a equipe de Mirassol por dois sets a zero, com um duplo 22 a 20. O torneio conta com apoio de mídia do JC/JCNET.

O BTC ficou em terceiro lugar com os atletas Carlinhos Martha, Leco Ribas, Jota Ribas, André Cagarete, Renato Fogolin, Rodrigo Beleza, Jackson e Cris. O técnico é Fábio Rodrigues. A equipe venceu o Birigui Contec na disputa de terceiro lugar.

A etapa do BTC também contou com as equipes Clube do Biribol de Goiânia (GO) e Araçatuba Clube.