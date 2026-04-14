A equipe de Presidente Prudente conquistou, nas piscinas do Bauru Tênis Clube, neste sábado (11), o título da primeira etapa da Copa do Brasil Master de Biribol. A competição, destinada a atletas com 50 anos ou mais, é organizada pela Biribol Brazil e pela Federação Paulista de Biribol. O time prudentino, formado por Marco Túlio, Luciano Negão, Max, Capita, Mineiro, Gerson e Paulão, venceu na final a equipe de Mirassol por dois sets a zero, com um duplo 22 a 20. O torneio conta com apoio de mídia do JC/JCNET.
O BTC ficou em terceiro lugar com os atletas Carlinhos Martha, Leco Ribas, Jota Ribas, André Cagarete, Renato Fogolin, Rodrigo Beleza, Jackson e Cris. O técnico é Fábio Rodrigues. A equipe venceu o Birigui Contec na disputa de terceiro lugar.
A etapa do BTC também contou com as equipes Clube do Biribol de Goiânia (GO) e Araçatuba Clube.
APOIO
MM Beleza Cosméticos, Superbom, BTC Restaurante-Bar, Bavell Automóveis, Prime Bar BTC, Rede LK de Postos, Grupo Campoi, Guanda Baterias, Maestria Tintas e Sistemas, Restaurante Dom Pimenta, Casca de Noz Doce Momento, GTA Engenharia, 3P BTG Pactual, Totem Comunicação Visual, Smart Pub, Copical Tintas e JC/JCNET.