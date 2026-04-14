Um carro bateu em um poste no início da madrugada desta terça-feira (14) e deixou a estrutura presa pelos cabos na quadra 8 da avenida Nações Unidas, nas proximidades do Teatro Municipal, em Bauru. Ainda não se sabe as causas do acidente, nem se o motorista estava embriagado ou se ele se feriu, porque o boletim de ocorrência (BO) não foi liberado pelo Plantão Policial pela manhã.

Uma equipe da Emdurb sinalizou o local com barreiras de segurança, devido ao risco de o poste cair, mas o fato resultou em congestionamento de veículos nas primeiras horas do dia. O JCNET acompanha o caso.

Em nota, o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) informou que próximo a este poste, na rua Marcondes Salgado sentido à avenida Rodrigues Alves, está com uma faixa de rolamento interditada devido ao acidente. O local está sinalizado, acrescentou a Emdurb, que pede atenção aos motoristas.