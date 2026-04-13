O lançamento dos lotes do TerraCota Residencial, realizado no último sábado (11) na Avenida Odilon Braga, na vila Aviação em Bauru, foi um sucesso absoluto de público e negócios. O evento reuniu investidores, corretores e clientes no plantão de vendas para oficializar a comercialização do empreendimento, superando as expectativas iniciais de engajamento e interesse imediato.

Com foco em networking e apresentação técnica, a ação proporcionou uma experiência imersiva sobre a infraestrutura e o alto potencial de valorização do projeto. O atendimento personalizado facilitou negociações diretas, consolidando o residencial como uma das oportunidades mais relevantes do mercado imobiliário regional já em seu primeiro dia oficial.

O sucesso do evento reafirma a força do TerraCota Residencial, que agora segue com plantão de vendas aberto para dar continuidade ao ritmo acelerado de comercialização iniciado no lançamento.