Como forma de conscientizar estudantes, famílias e a comunidade sobre os impactos do bullying e do cyberbullying, os colégios Rembrandt e Sciens realizaram neste domingo (12) uma caminhada educativa "Juntos por uma escola sem bullying", em Bauru. A mobilização encerra a programação da Semana de Combate ao Bullying, desenvolvida pelas instituições ao longo dos últimos dias com palestras, debates e atividades pedagógicas. A caminhada começou às 8h30, com saída da quadra 8 da avenida Getúlio Vargas, seguindo até a Praça Copaíba.
De acordo com o diretor Pedagógico do Colégio Rembrandt, João Carrara, a proposta é realizar uma manifestação silenciosa, com cartazes e faixas, como forma de simbolizar a natureza muitas vezes silenciosa do bullying e chamar a atenção da população para a importância do tema. A ação reuniu cerca de 450 pessoas entre alunos, professores, familiares e população em geral.
A iniciativa envolveu principalmente estudantes do ensino fundamental, desde os anos iniciais até os anos finais, com idades entre 10 e 14 anos. Ao todo, cerca de 250 alunos participaram diretamente dos projetos desenvolvidos durante a semana, o que motivou a estimativa de ampla adesão na caminhada.
Esta é a primeira vez que a ação ganha formato de passeata aberta à comunidade. Internamente, no entanto, o trabalho de prevenção e orientação sobre o bullying já é realizado anualmente.
Ao longo da semana, os alunos participaram de palestras, apresentações de trabalhos e rodas de debate. Entre as atividades, houve a participação de representantes da Polícia Civil, incluindo um delegado da área da infância e juventude, além de um profissional especializado em tecnologia e inteligência, que abordou os riscos do cyberbullying.
A programação foi organizada em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Bullying, celebrado em 7 de abril, e também reforça recentes alertas sobre a divulgação indevida de imagens de menores e a responsabilização prevista em lei. A proposta, segundo os organizadores, é ampliar a conscientização e reforçar a importância de reconhecer, prevenir e combater práticas de intimidação no ambiente escolar e também nas redes sociais.