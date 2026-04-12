Como forma de conscientizar estudantes, famílias e a comunidade sobre os impactos do bullying e do cyberbullying, os colégios Rembrandt e Sciens realizaram neste domingo (12) uma caminhada educativa "Juntos por uma escola sem bullying", em Bauru. A mobilização encerra a programação da Semana de Combate ao Bullying, desenvolvida pelas instituições ao longo dos últimos dias com palestras, debates e atividades pedagógicas. A caminhada começou às 8h30, com saída da quadra 8 da avenida Getúlio Vargas, seguindo até a Praça Copaíba.

De acordo com o diretor Pedagógico do Colégio Rembrandt, João Carrara, a proposta é realizar uma manifestação silenciosa, com cartazes e faixas, como forma de simbolizar a natureza muitas vezes silenciosa do bullying e chamar a atenção da população para a importância do tema. A ação reuniu cerca de 450 pessoas entre alunos, professores, familiares e população em geral.

A iniciativa envolveu principalmente estudantes do ensino fundamental, desde os anos iniciais até os anos finais, com idades entre 10 e 14 anos. Ao todo, cerca de 250 alunos participaram diretamente dos projetos desenvolvidos durante a semana, o que motivou a estimativa de ampla adesão na caminhada.