Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio contra agente público foi preso na manhã deste domingo (12), no bairro Jardim Pedro Hometto, em Jaú. A prisão foi realizada por policiais militares do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava Ações Especiais de Polícia por volta das 11h quando avistou um homem em atitude considerada suspeita e decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.