Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (11), em Botucatu, após agredir a companheira e empurrá-la para fora de um carro em movimento. A vítima sofreu fratura no maxilar e precisou ser transferida ao Hospital das Clínicas da Unesp para avaliação especializada.
De acordo com o site Acontece Botucatu, a ocorrência de violência doméstica teve início após a Polícia Militar ser acionada para atender um caso no Pronto-Socorro Municipal, localizado na Vila Assumpção. No local, a mulher relatou que a agressão aconteceu durante um trajeto de carro, após uma discussão motivada por ciúmes.
Segundo o depoimento da vítima, o companheiro desferiu um soco em seu rosto e, em seguida, a empurrou para fora do veículo enquanto o automóvel ainda estava em movimento. Após a agressão, o homem fugiu do local. A mulher foi socorrida por pessoas que passavam pela via e encaminhada ao atendimento médico.
Durante a avaliação no pronto-socorro, os profissionais de saúde constataram uma fratura no maxilar. Em razão da gravidade do ferimento, a vítima foi transferida ao hospital da Unesp para acompanhamento especializado.
Após serem informados de que o suspeito possuía armas de fogo em casa, os policiais seguiram até a residência dele, no bairro Cabo e Soldados, onde o homem foi localizado e abordado.
No imóvel, a equipe apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros da marca Taurus, uma espingarda calibre 12 da marca CBC, três carregadores de pistola, dez munições intactas calibre 9 milímetros, sete cartuchos calibre 12 intactos e um cartucho deflagrado.
O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada. O homem permaneceu à disposição da Justiça, e todo o armamento foi apreendido.