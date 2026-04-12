O Esporte Clube Noroeste segue firme em sua missão de valorizar a própria história. Dando continuidade a um ciclo de homenagens, o clube promove mais uma ação especial dedicada a personagens que ajudaram a construir a identidade do Norusca, reforçando o vínculo entre passado e presente. Desta vez, os reconhecimentos vão além das quatro linhas e contemplam também nomes importantes nos bastidores e na formação de atletas, ampliando o alcance das homenagens.

Entre os destaques está Dr. Omar Haddad, que recebe o título de Embaixador do clube em reconhecimento à sua dedicação, profissionalismo e cuidado com os atletas durante sua trajetória no Noroeste. Sua atuação foi fundamental nos bastidores, contribuindo diretamente para o bem-estar e desempenho do elenco ao longo dos anos. Outro homenageado é Reinaldo Felisbino, o Lela, um dos grandes nomes revelados pelo Norusca. Nascido em 17 de abril de 1962, em Bauru, Lela iniciou sua trajetória nas categorias de base do clube aos 15 anos e rapidamente se destacou. Com apenas 16 anos, já integrava o elenco profissional, atuando ao lado de nomes consagrados como Jairzinho, João Marcos e Mococa.

Ponta-direita habilidoso, Lela construiu uma carreira sólida, com passagens por clubes como Fluminense e Internacional, além de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 1985 pelo Coritiba. Ídolo do Noroeste, encerrou sua carreira no clube onde tudo começou e, posteriormente, contribuiu também na formação de novos talentos nas categorias de base.