A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na manhã deste sábado (11), cerca de 1,9 quilo de droga sintética do tipo Dry durante uma fiscalização na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru/Jaú), em Jaú. Um passageiro de ônibus interestadual foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ação ocorreu por volta das 10h20, durante a Operação Impacto, realizada pelas equipes do Policiamento Rodoviário. Os policiais abordaram um ônibus que fazia o itinerário Foz do Iguaçu (PR) – Ribeirão Preto (SP).

Durante a vistoria no interior do coletivo, um dos passageiros chamou a atenção da equipe ao apresentar comportamento considerado suspeito, o que levou os agentes a aprofundarem a fiscalização.