Os gatos sempre foram alvo de muitas crendices: "Se você ver um gato preto numa sexta-feira 13 é melhor fazer o sinal da cruz para evitar má sorte". "Cruzar com gato preto na rua dá azar". "Quem pisa no rabo de um gato não casa no ano, só nos anos seguintes".

A superstição teve origem na Idade Média, quando se acreditava que estes felinos, devido a seus hábitos noturnos, se tornaram amigos inseparáveis da mística figura da feiticeira, surgindo a lenda que eles possuiam sete vidas.

Apesar dos esforços empregado para acabar com eles, dificilmente diminuíam em número. Isso porque, já naquela época, havia muitos de seus defensores, pessoas que escondiam e criavam gatos secretamente.