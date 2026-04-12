O sistema político brasileiro opera hoje sob um tripé que corrói a democracia por dentro: a janela partidária, o fundo eleitoral e as emendas impositivas. Juntas, essas ferramentas institucionalizam o fisiologismo. O que deveria ser um debate de ideias virou um balcão de negócios escancarado, com números que dão a dimensão exata do estrago.

A janela partidária que se encerrou neste dia 3 de abril é o prêmio para a traição. Mais de 100 deputados federais trocaram de legenda nos últimos trinta dias, o que representa quase 20% da Câmara. O mandato pertence ao programa que o eleitor escolheu, mas a lei permite que o parlamentar rasgue esse contrato por mera conveniência de poder. Esse nomadismo esvazia as legendas e transforma o Congresso em um mercado de passes onde a coerência é o que menos importa.

Os números revelam quem mais lucrou com o jogo das cadeiras. O PL consolidou sua hegemonia ao receber cerca de 20 novos deputados, enquanto o PSD e o Republicanos também inflaram suas bancadas. No sentido oposto, o União Brasil foi o grande derrotado, registrando a saída de pelo menos 28 parlamentares. Nomes conhecidos protagonizaram essa dança: Rosângela Moro e Sargento Fahur migraram para o PL, Kim Kataguiri foi para o recém-criado Missão e André Janones buscou abrigo na Rede. Até no Senado, onde a janela não é obrigatória, Sergio Moro deixou o União rumo ao PL, provando que a estratégia eleitoral atropela qualquer fidelidade.