Com a expansão dos veículos elétricos e híbridos no Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros estabeleceu regras para a instalação de pontos de recarga, os chamados sistemas de alimentação de veículos elétricos (Save), em condomínios residenciais e comerciais. As diretrizes integram a regulamentação da lei que autoriza o uso de carregadores individuais em vagas de garagem privativas, sancionada em fevereiro deste ano. O objetivo é ampliar a segurança contra incêndios nas edificações, diante do crescimento expressivo desse tipo de veículo nas cidades paulistas.

Em Bauru, a frota de eletrificados quase dobrou em um ano, saltando de 1.206 em fevereiro do ano passado para 2.273 unidades no mesmo mês de 2026. No período, o total de veículos do município cresceu apenas 2%, evidenciando uma mudança no perfil de consumo e de mobilidade urbana. Nesse contexto, o Secovi-SP - entidade que acompanhou as discussões junto a órgãos técnicos para a elaboração das diretrizes - destaca que o avanço da eletromobilidade exige planejamento e orientação adequada dentro dos condomínios para garantir segurança e conformidade com a legislação.

Entre as principais regras da portaria do Corpo de Bombeiros publicada em 17 de março, está a proibição do uso de tomadas comuns e carregadores portáteis. O texto determina a instalação de equipamentos fixos, do tipo wallbox, com circuito elétrico exclusivo, além de dispositivos de proteção e sinalização apropriados.