O Projeto Galpão, localizado no Centro de Bauru, completa 10 anos de atuação no próximo dia 14 de maio, oferecendo acolhimento a pessoas em situação de rua, dependentes químicos e profissionais do sexo. A iniciativa, mantida exclusivamente por voluntários e doações, atende entre 80 e 120 pessoas por noite, com serviços que incluem higiene pessoal, alimentação e apoio social.

Instalado na rua 13 de Maio, em frente ao viaduto que liga o Centro ao bairro Bela Vista, o espaço funciona às terças, quartas, sextas e sábados. No local, os atendidos passam por triagem, recebem kits individuais de higiene e têm acesso a banho, roupas limpas e cuidados básicos, como corte de cabelo e barba. Após o atendimento, todos participam de um jantar preparado em uma cozinha semi-industrial mantida pelo projeto.

Além dos serviços essenciais, o Galpão oferece um ambiente de convivência, com atividades simples de lazer, como jogos, e momentos de conversa. As roupas utilizadas pelas pessoas atendidas e que estejam em bom estado, são higienizadas e reutilizadas, enquanto as inadequadas são descartadas. A estrutura também conta com lavanderia própria para dar suporte à demanda.