Lençóis Paulista - Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, a Bracell está com inscrições abertas, até 27 de abril, por meio do link: www.bracell.com/carreiras/portadeentrada/estagio-superior, para o seu Programa de Estágio Superior, iniciativa que busca atrair e desenvolver talentos em diversas áreas do conhecimento.

O programa é voltado a estudantes com mais de 18 anos de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. Para participar, é necessário concluir a graduação entre julho de 2027 e julho de 2028, e disponibilidade para atuar 30 horas semanais, presencialmente, nas regiões de Lençóis Paulista, Campinas, Santos ou São Paulo.

O processo seletivo será composto por etapas de inscrição, testes online, dinâmica de grupo com RH e liderança, além de entrevista final. A contratação dos candidatos aprovados está prevista para a segunda quinzena de junho e o estágio terá duração de um a dois anos.

Benefícios