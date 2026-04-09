Lençóis Paulista - Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, a Bracell está com inscrições abertas, até 27 de abril, por meio do link: www.bracell.com/carreiras/portadeentrada/estagio-superior, para o seu Programa de Estágio Superior, iniciativa que busca atrair e desenvolver talentos em diversas áreas do conhecimento.
O programa é voltado a estudantes com mais de 18 anos de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. Para participar, é necessário concluir a graduação entre julho de 2027 e julho de 2028, e disponibilidade para atuar 30 horas semanais, presencialmente, nas regiões de Lençóis Paulista, Campinas, Santos ou São Paulo.
O processo seletivo será composto por etapas de inscrição, testes online, dinâmica de grupo com RH e liderança, além de entrevista final. A contratação dos candidatos aprovados está prevista para a segunda quinzena de junho e o estágio terá duração de um a dois anos.
Benefícios
O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 2.200,00, além de pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Wellhub, refeição ou vale-refeição (a depender do local de trabalho) e transporte fretado ou vale-transporte (a depender do local de trabalho).
Para a região de Lençóis Paulista, a companhia disponibiliza transporte fretado dos municípios de Bauru, Macatuba, Agudos, Pederneiras, Lençóis Paulista, Botucatu e São Manuel.
O Programa de Estágio da Bracell conta com uma jornada estruturada de desenvolvimento profissional, aliando aprendizado prático, capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades comportamentais.
Segundo Aline Silva, coordenadora de Recrutamento e Seleção da Bracell em São Paulo, o programa é uma porta de entrada para novos talentos.
“Mais do que uma oportunidade de início de carreira, o Programa de Estágio da Bracell é uma jornada de desenvolvimento estruturada, na qual os estudantes têm contato com desafios reais do negócio, apoio das lideranças e acesso a uma cultura que valoriza o aprendizado contínuo. Buscamos pessoas com vontade de crescer, que queiram construir uma trajetória sólida e gerar impacto positivo nas regiões onde atuamos”, diz.
Plano de carreira
A trajetória de Anne Caroline Morais ilustra o potencial de crescimento proporcionado pelo programa. Ela ingressou na empresa como estagiária em 2018, após deixar um emprego para apostar em uma nova oportunidade.
Desde então, participou de programas de treinamento e desenvolvimento que, aliados à sua dedicação e ao desempenho consistente, resultaram na efetivação e em uma evolução contínua na carreira, com promoções sucessivas até chegar ao cargo de analista sênior de Comunicação Interna, posição que ocupa atualmente.
"Eu decidi acreditar em mim quando entrei como estagiária. Hoje, quase oito anos depois, vejo o quanto essa escolha transformou minha vida”, afirma.
Para ela, o principal diferencial da empresa está nas oportunidades oferecidas aos colaboradores. Anne destaca a primeira viagem de avião, realizada a trabalho para a unidade da Bahia, e a chance de liderar uma campanha de combate ao assédio, finalista do Prêmio Jatobá em 2024, concedido anualmente aos melhores cases de comunicação do Brasil.
“As oportunidades estão em toda parte, basta querer enxergar. No fim das contas, o que mais importa é o que essas oportunidades proporcionam para a minha família”, diz.
SERVIÇO
Programa de Estágio Superior Bracell
Inscrições: Até 27 de abril
Link: www.bracell.com/carreiras/portadeentrada/estagio-superior/
Carga horária: 30 horas semanais
Duração: 1 a 2 anos
Localidades: Lençóis Paulista (SP), Campinas (SP), Santos (SP) ou São Paulo (SP)
Bolsa-auxílio: R$ 2.200,00