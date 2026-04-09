O CIESP Bauru sediou na última terça-feira (7) o evento "Negócios em Movimento", que discutiu o crescimento sustentável empresarial com palestra de Alon Sochaczewski (Pipeline Capital) e lançamento do Plano NJE por Tiago Amor. O encontro reuniu lideranças para um painel de experiências com Rodrigo Paschoalotto, focando no fortalecimento do empreendedorismo regional.

O evento consolidou-se como um importante espaço de networking e troca de estratégias sobre inovação para o setor industrial de Bauru.

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