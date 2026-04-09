Nem o movimento de veículos na rua nem a claridade do dia foram suficientes para impedir a ação de um ladrão em Bauru. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança enquanto pulava o muro de uma casa com itens furtados no quarteirão 11 da rua Afonso Simonetti, no Jardim Bela Vista. O fato aconteceu às 15h19 desta quarta-feira (8) e reforça a sensação de ousadia de quem comete crimes e de insegurança das vítimas.

De acordo com o registro de ocorrência da Polícia Militar (BOPM), o imóvel pertence a uma trabalhadora doméstica, que se deparou com a invasão ao voltar do trabalho, já acompanhada do filho. Segundo ela, foram subtraídos o videogame do menino, bijuterias e chinelos. O boletim de ocorrência da Polícia Civil não foi liberado à imprensa no Plantão Policial. O caso será investigado.