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CINEMA

Confira os filmes em cartaz nesta semana em Bauru


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Reprodução
Nesta semana, os holofotes se voltam para a estreia de 'O Drama' (The Drama), longa estrelado por Zendaya e Robert Pattinson
Nesta semana, os holofotes se voltam para a estreia de 'O Drama' (The Drama), longa estrelado por Zendaya e Robert Pattinson

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